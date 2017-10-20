Сегодня, 20 октября, аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ обсудил с инвесторами реконструкцию терминала аэропорта "Орал", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким ЗКО сообщил, что пассажиропоток аэропорта увеличился до 220 тысяч человек в год, а также открыты международные рейсы. - У нашего аэропорта очень большие перспективы - выгодное местоположение, близость к Европе. Все это создает условия и возможности как для инвестиций, так и для собственников аэропорта. Естественно, мы должны соответствовать всем необходимым стандартам, поэтому терминал нужно ремонтировать. Нужно определить временные рамки, потому что дальше тянуть нельзя, терминал сейчас не соответствует современным требованиям, - сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ. По словам главы региона, со стороны пассажиров поступает много жалоб на обслуживание. - К примеру, сейчас накопитель находится в подвале, это никуда не годится. Мы должны создать условия для пассажиров. Чтобы забрать багаж, мы заходим снаружи. Это неудобно, зала прилета нет. Не автоматизированы услуги, нет электронных табло. Мы открываем международные рейсы, поэтому нужно подумать о зале для таких вылетов. Это все нужно учесть. Понятно, что мы не построим такой аэропорт как в Астане и Алматы, у нас нет такого пассажиропотока, но он должен соответствовать требованиям, - заявил глава области. Проектированием здания терминала аэропорта занимается ТОО "АэрАнт". По словам главного инженера ТОО "АэрАнт" Абдыманафа АБДРАХМАНОВА, здание аэропорта - это типовое здание, построенное в Советское время. Оно рассчитано на 200 пассажиров в час. - Рассмотрев общую ситуацию по аэродромной части, мы пришли к выводу, что расстояние между взлетно-посадочной полосой и аэровокзалом незначительное, - сообщил Абдыманаф АБДРАХМАНОВ. - Для того чтобы в перспективе не было проблем со стоянками воздушных судов, принято решение рассмотреть расширение вокзала не в сторону перрона, а в сторону свободной части привокзальной площади. Хотя сейчас привокзальная площадь небольшая, но есть возможность ее увеличить, сделать нормальные стоянки для автомобилей. Нашим заказчикам мы предложили уйти вперед на 18 метров. Мы предусматриваем расширение и для вип-пассажиров. Подвальная часть будет использоваться как техническое помещение. В перспективе мы рассматриваем возможность присоединения терминала 2 этажа к телескопическому трапу. Будут сделаны лифты для "рукавов". Аэропорт сейчас рассчитан на 200 пассажиров час, мы сделаем так, что он сможет принимать 350 пассажиров в час. Площадь терминала будет увеличена в 2 раза - с 4 тысяч квадратных метров до 8 тысяч. Это позволит в перспективе принимать до 500 тысяч пассажиров в год. Напомним, на реконструкцию терминала аэропорта Уральска выделено 1,5 млрд тенге. 27 сентября в Уральске прошел международный инвестфорум "WestKazInvest-2017", на котором был подписан меморандум между АО "НК "СПК "Орал" и международным аэропортом "Орал" о реконструкции терминала. Она начнется в 2018 году, а закончить ее планируется уже в 2019 году. Фото Медета МЕДРЕСОВА