Предложение было озвучено во время на выездного заседания Комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса Парламента в Атырау. Депутаты обсуждали проект Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» в части регулирования вопросов разработки и использования углеводородного сырья. Во время заседания аким региона рассказал о проблемах экологической обстановки области. По его словам, сегодня местная исполнительная власть не имеет возможности проводить экологический мониторинг, что препятствует быстрого реагирования в случае чрезвычайных ситуаций. — Пользуясь случаем, хочу предложить рассмотреть вопрос о снятии монополии с РГП «Казгидромет» на экологический мониторинг. На сегодня, согласно закону, этой деятельностью может заниматься только он. Это осложняет принятие своевременных решений в случае крупных выбросов или утечек. На сегодня адекватное реагирование со стороны местной исполнительной власти на такие ситуации не представляется возможным. К нам приходят многие частные компании, работающие в этой сфере, но на сегодня законодательство этого не позволяет, — сказал Нурлан НОГАЕВ. Он отметил, что высказываются справедливые нарекания со стороны жителей по поводу экологического состояния, и решение данного вопроса помогло бы облегчить работу в этом направлении. Аким региона также рассказал о проблеме ликвидации самоизливающихся нефтяных и гидрогеологических скважин в Атырауской области. По его словам, регион уже несколько лет не может добиться выделения средств на эти работы. — Мы должны понимать, что если не принять необходимые меры сегодня, то завтра это грозит большими финансовыми затратами, не говоря уже об экологических последствиях, — отметил он. Нурлан НОГАЕВ также рассказал о планах строительства новых канализационных очистных сооружении на обоих берегах реки Жайык, что позволит ликвидировать существующие отстойники, запахи от которых при сильном ветре чувствуются в городе. Добавим, на заседании наряду с депутатами приняли участие генеральный директор Казахстанской ассоциации организации нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» Болат Акчулаков, представители компаний недропользователей региона, депутаты областного маслихата и другие.