Как рассказал учредитель сельскохозяйственного кооператива «Таскала сут» Биржан МУСТАФИН, оборудование в цех по переработке молока было закуплено в России и Атырауской области. - Общая стоимость нашего оборудования составляет 20 миллионов тенге, а цена на его часть, которая была закуплена в Атырауской области составила 10 миллионов тенге. Изначально, как только мы открыли свой цех по переработке молока, у нас работало 5 человек. А теперь осталось всего двое рабочих, потому что уменьшилось количество поставляемого сырья и уже хорошо налажен процесс производства продукции. Мощность нашего предприятия составляет около одной тонны молока в сутки, но на сегодняшний день идет переработка около 200- 300 литров. Помимо этого цеха у нас есть еще и свое подворье, в нем находится около одной тысячи поголовья скота, из них маточного - 110 голов. В связи с тем, что нам катастрофически не хватает сырья, мы еще ведем прием молока у местного населения. А в ближайшем будущем планируем построить ферму еще на 100 голов, - рассказал Биржан МУСТАФИН. По словам Биржана МУСТАФИНА, в цеху по переработке молока они производят натуральный йогурт, кефир, молоко, творог и сметану. - Хочу отметить, что вся продукция, которую мы производим - натуральная без химических добавок. Поэтому и срок хранения готовой продукции значительно меньше, чем обычно указано на упаковках других производителей. К примеру, срок хранения молока и йогурта всего лишь неделя, а кефира и творога около двух недель. Реализуем все в поселке Таскала и ближайших селах. В дальнейшем планируем свою продукцию поставлять в город Уральск, но это будет после того как закупим специальные автомобили с холодильными камерами для транспортировки данной продукции, - пояснил учредитель сельскохозяйственного кооператива «Таскала сут».