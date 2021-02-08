Временный объезд был сделан на трассе Уральск-Кирсаново, в районе села Рубежинское, района Байтерек, что находится в 40 километрах от Уральска. Объезд в виде насыпи был сооружен через реку Рубежка по причине капитального ремонта имеющегося моста, который был начат в сентябре прошлого года. Однако сегодня, 8 февраля, сельчане стали рассылать видео, как воды речки подмыли насыпь и она рушится. Аким Рубежинского сельского округа Асылбек Кенжин подтвердил, что видео снято рядом с их поселком и сообщил, что туда должны приехать из управления дорог. Также он объяснил, что прорыв объезда произошел по причине прорыва расположенной недалеко дамбы. - Там чуть дальше есть дамба, ее поставили Рубцовы, чтобы удежать воду, потому что там овощеводы сидят чуть дальше. Когда все таяло, шли дожди, видимо, вода набралась, дамбу прорвало и вода хлынула. Все обваливается потихоньку. Сейчас приедут из управления дорог, мы все посмотрим, скорее всего, будем закрывать, а не то, не дай бог, машины провалятся, - сообщил Асылбек Кенжин. Однако позже аким сельского округа заверил, что в данный момент уровень воды в реке упал, объездная дорога больше не рушится и люди могут по-прежнему ездить по ней. Также он добавил, что через три дня будет открыт основной мост после капремонта. Стоит отметить, что это единственная дорога, по которой можно попасть на Чинаревское месторождение. Напомним, капитальный ремонт трех мостов через реки Рубежка, Ембулатовка и Быковка в районе Байтерек начался в первых числах сентября. Для работы привлекли жителей близлежащих сел. Генеральным подрядчиком является компания из Алматы - ТОО "Капшагайская мостостроительная компания", в качестве субподрядной организации была привлечена местная компания. h_gF3VjqqKo Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.