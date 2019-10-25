В ЗКО протаранивший два автомобиля на Porsche Cayenne директор театра уволился по собственному желанию

В ЗКО протаранивший два автомобиля на Porsche Cayenne директор театра уволился по собственному желанию

Вместо Куандыша Амандыкова и.о директора казахского драматического театра имени Х.Букеевой назначена Салтанат Абугазиева, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как сообщили на официальном сайте управления культуры ЗКО, экс-директор казахского драмтеатра Куаныш Амандыков уволился по собственному желанию. Вместо него назначена Салтанат Абугазиева. Нового руководителя представил коллективу руководитель областного управления культуры Кадырболат Мусагалиев. Напомним, ДТП произошло 16 июля в 20.00 в районе остановки Жазира по улице Жангир хана. По словам очевидцев, автомоби