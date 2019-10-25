В ЗКО протаранивший два автомобиля на Porsche Cayenne директор театра уволился по собственному желанию

Напомним, ДТП произошло 16 июля в 20.00 в районе остановки Жазира по улице Жангир хана. По словам очевидцев, автомобиль марки "Порше кайен" врезался в "Рено"и "Тойоту". Как выяснилось, за рулем "Порше" находился директор казахского драмтеатра Куаныш Амандыков, который на месте аварии корреспонденту "МГ" заявил, что за рулем был не он. Однако оба водителя пострадавших автомобилей указали на него, как на человека, который сидел за рулем дорогого авто. Позже в полиции сообщили, что водитель "Порше" в момент совершения ДТП был в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.
В специализированном административном суде города Уральск Амандыкова признали виновным по части 6 статьи 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения" и постановил назначить ему административный арест на 20 суток. Сам Куаныш Амандыков, не согласившись с постановлением суда, подал апелляционную жалобу. Однако на суде Куаныш Амандыков отозвал свою жалобу, в связи с чем судья областного суда Ляззат Устагалиева постановила оставить решение суда первой инстанции без изменений.Как позже сообщили в департаменте полиции ЗКО, Куаныш Амандыков за рулем авто в момент ДТП находился без водительского удостоверения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.