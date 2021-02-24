Приговор огласили в военном суде Актюбинского гарнизона, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Смертельное ДТП с участием пьяного пограничника в ЗКО: в военном суде вынесли приговор 8 февраля в военном суде Актюбинского гарнизона вынесли приговор в отношении 22-летнего Раимбека Бердекенова, который  5 ноября прошлого года в селе Сайхин Бокейординского района совершил ДТП. Тогда в аварии погиб человек. Из материалов дела следует, что военнослужащий пограничной службы КНБ РК Раимбек Бердекенов 4 ноября вместе со своими коллегами - контрактниками отделения пограничной службы "Шонгай" Жанболатом и Мирзаевым в разных местах распивали спиртные напитки. - Далее в состоянии алкогольного опьянения они сели в машину марки Audi. За рулем находился Раимбек Бердекенов, который, нарушив несколько пунктов правил дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с асфальтоукладчиком. Вследствие ДТП Жанболат, который сидел на переднем пассажирском сиденье, получил травмы головы, шеи, внутренних органов, позвоночника, головного мозга и от полученных травм скончался на месте. Сидевший на заднем сиденье Мирзаев получил травмы средней степени тяжести, - говорится в тексте приговора. Стоит отметить, что подсудимый полностью признал вину и  заключил процессуальное соглашение. Однако из пограничной службы он был уволен по отрицательным мотивам. Приговором суда Раимбек Бердекенов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами повлекшее по неосторожности смерть человека". Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев. Кроме этого, Раимбека Бердекенова лишили права управлять авто на 10 лет. Напомним, авария произошла 5 ноября в поселке Сайхин Бокейординского района. 22-летний водитель автомашины марки Audi-80 не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с асфальтоукладчиком. Водитель легковушки в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения средней степени. В результате ДТП 25-летний пассажир автомашины марки Audi-80 от полученных травм скончался на месте. В легковой машине находились сотрудники пограничной службы КНБ РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.