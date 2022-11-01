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Происшествия

В ЗКО пять человек пострадали в аварии

Двое из них дети. Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, авария произошла вблизи посёлка Тонкерыс в Теректинском районе. Столкнулись Lada Largus и Niva. В результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира Lada. Двое из них дети. Полиция начала досудебное расследование. В пресс-службе областного управления здравоохранения добавили, что вызов в скорую поступил в 11:25 первого ноября. Всех пострадавших с места аварии госпитализировали с предварительными диагнозами: женщина 1980 года рождения - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гем
Дана Рахметова
В ЗКО пять человек пострадали в аварии
Двое из них дети.
Неотложка столкнулась с легковым авто в Уральске
Неотложка столкнулась с легковым авто в Уральске
Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, авария произошла вблизи посёлка Тонкерыс в Теректинском районе. Столкнулись Lada Largus и Niva. В результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира Lada. Двое из них дети. Полиция начала досудебное расследование. В пресс-службе областного управления здравоохранения добавили, что вызов в скорую поступил в 11:25 первого ноября. Всех пострадавших с места аварии госпитализировали с предварительными диагнозами:
  • женщина 1980 года рождения - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома лобной области;
  • мальчик 2010 года рождения - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома лобной области;
  • девочка 2012 года рождения - ушибленная рана верхней трети голени;
  • мужчина 1953 года рождения - ушибленная рана лица;
  • мужчина 1986 года рождения - закрытый перелом коленной чашки.
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ЗКО ДТП

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