В ЗКО рабочие АО «НГСК КазСтройСервис» вышли на работу

Люди вышли на рабочие места и продолжили исполнять свои обязанности вчера, 13 мая, с обеда, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам бетонщика Павла СУХОВА, все работники со вчерашнего дня исполняют свои обязанности, однако о повышении зарплаты им никто ничего пока не говорил. Напомним, 11 мая 140 рабочих АО "НГСК КазСтройСервис" на Чинаревском месторождении вышли на забастовку с требованием повысить заработную плату, пересмотреть время вахты и доплачивать им за вредные условия труда. Гендиректор компании Сабит ЖАНАСОВ заявил, что рабочим увеличат премиальные - с июня на 15%, а с