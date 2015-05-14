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Социум

В ЗКО рабочие АО «НГСК КазСтройСервис» вышли на работу

Люди вышли на рабочие места и продолжили исполнять свои обязанности вчера, 13 мая, с обеда, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам бетонщика Павла СУХОВА, все работники со вчерашнего дня исполняют свои обязанности, однако о повышении зарплаты им никто ничего пока не говорил. Напомним, 11 мая 140 рабочих АО "НГСК КазСтройСервис" на Чинаревском месторождении вышли на забастовку с требованием повысить заработную плату, пересмотреть время вахты и доплачивать им за вредные условия труда. Гендиректор компании Сабит ЖАНАСОВ заявил, что рабочим увеличат премиальные - с июня на 15%, а с
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В ЗКО рабочие АО «НГСК КазСтройСервис» вышли на работу
Люди вышли на рабочие места и продолжили исполнять свои обязанности вчера, 13 мая, с обеда, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
chinari (15)
chinari (15)
 По словам бетонщика Павла СУХОВА, все работники со вчерашнего дня исполняют свои обязанности, однако о повышении зарплаты им никто ничего пока не говорил. Напомним, 11 мая 140 рабочих АО "НГСК КазСтройСервис" на Чинаревском месторождении вышли на забастовку с требованием повысить заработную плату, пересмотреть время вахты и доплачивать им за вредные условия труда. Гендиректор компании Сабит ЖАНАСОВ заявил, что рабочим увеличат премиальные - с июня на 15%, а с июля - до 20%. К тому же он пообещал не увольнять работников. 13 мая инициативная группа во главе с Павлом СУХОВЫМ обратились в областной филиал партии "Нур Отан", где им посоветовали выйти на работу, пообещав разобраться в остальном.
Забастовка рабочие

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