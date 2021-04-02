В ЗКО растет количество заболевших COVID-19

По данным на 1 апреля, в ЗКО зарегистрировано 104 заболевших COVID-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" ⠀ В Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19 сообщается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 2077 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в стране подтвержден 248 931 случай, из них в Атырауской области – 103, в ЗКО - 104, в Актюбинской области - 127 заболевших. На 2 апреля лечение от КВИ продолжают получать 26 095 человек, из них в стационарах находится – 9 098 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 997 пациентов. Из числа заболев