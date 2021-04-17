Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В ЗКО растет количество заболевших COVID-19

За прошедшие сутки было зарегистрировано более ста новых случаев КВИ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК, за прошедшие сутки, 16 апреля, в стране было зарегистрировано 2822 новых случая коронавирусной инфекции, из них 114 случаев приходится на ЗКО. ⠀ Всего в стране подтверждено 284 173 случаев, в ЗКО - 16956. - За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели 2892 человека, в ЗКО - 99, - сообщили в МВК РК. - На 17 апреля лечение от КВИ продолжают получать 36 757 человек. Из числа забол
Кристина Кобина
В ЗКО растет количество заболевших COVID-19
За прошедшие сутки было зарегистрировано более ста новых случаев КВИ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
42 заболевших COVID-19 выявили в ЗКО
42 заболевших COVID-19 выявили в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК, за прошедшие сутки, 16 апреля, в стране было зарегистрировано 2822 новых случая коронавирусной инфекции, из них 114 случаев приходится на ЗКО. ⠀ Всего в стране подтверждено 284 173 случаев, в ЗКО - 16956. - За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели 2892 человека, в ЗКО - 99, - сообщили в МВК РК. - На 17 апреля лечение от КВИ продолжают получать 36 757 человек. Из числа заболевших находятся в тяжелом состоянии – 641 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 159 пациентов, на аппарате ИВЛ – 107 пациентов. На 15 апреля этого года зарегистрировано 68 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 6 случаев с летальным исходом. Выздоровело 72 человека. - С 1 августа прошлого года зарегистрировано 51 763 заболевших, 748 случаев с летальным исходом, более 50 тысяч человек выздоровели, - отметили в МВК РК. Стоит отметить, по темпам распространения коронавирусной инфекции ЗКО находится в "красной" зоне. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
covid-19

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article