В ЗКО растет количество заболевших COVID-19

За прошедшие сутки было зарегистрировано более ста новых случаев КВИ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК, за прошедшие сутки, 16 апреля, в стране было зарегистрировано 2822 новых случая коронавирусной инфекции, из них 114 случаев приходится на ЗКО. ⠀ Всего в стране подтверждено 284 173 случаев, в ЗКО - 16956. - За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели 2892 человека, в ЗКО - 99, - сообщили в МВК РК. - На 17 апреля лечение от КВИ продолжают получать 36 757 человек. Из числа забол