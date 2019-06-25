Заседание состоялось в акимате Западно-Казахстанской области, в котором приняли участие представители всех заинтересованных органов, в том числе представители департамента полиции, департамента ЧС, управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, управления образования и управления здравоохранения ЗКО. Как рассказал заместитель акима ЗКО Багдат Агзбаев, необходимо выработать предложение по разработке стратегии безопасности дорожного движения для ЗКО на 2020-2025 годы. - Следует отметить, что компания "Шелл" в Казахстане активно реализует различные проекты по направлениям дорожной безопасности. Акимат области активно поддерживает социальные проекты, направленные на повышение безопасности на дорогах и улучшение качества жизни населения. Согласно статистике, на сегодняшний день в области наблюдается рост уровня ДТП на 19,9%. Также увеличилось количество погибших на 12,9%. На самом деле, это проблема, которую мы должны обсудить, - сказал Багдат Азбаев. По словам руководителя ОО "Гауhар жол" Гульнары Бисеновой, 5 марта был заключен меморандум по проекту безопасности дороги ЗКО. - 2019 год объявлен Годом дорожной безопасности в ЗКО. Сегодня мы официально объявляем о запуске проекта, целью которого является уменьшение количества ДТП и жертв, а также улучшение уровня безопасности дорожного движения ЗКО. В рамках проекта планируется создать стратегию безопасности дорожного движения на 2020-2025 годы. Необходимо организовать рабочую группу по разработке региональной стратегии. Также по проекту планируется оценить соединительную дорогу Уральск - Аксай, выявить пробелы и создать безопасное дорожное движение. Будет проведен аудит трех рискованных перекрестков международным сертифицированным экспертом в области дорожного строительства. Проект реализуется при поддержке местного партнера общественного объединения "Гауhар жол", - пояснила Гульнара Бисенова. После чего заместитель руководителя отдела образования города Уральск Батика Пайдина предложила в ходе реализации данной стратегии внести изменения на сайт, которым пользуются все ученики и родители республики. - У нас есть сайт kundelik.kz. Я предлагаю внести там памятку о безопасности движения на дорогах для детей. Потом внести светоотражающие ленты в школьные формы и еще разработать детскую карту для отслеживания движения своего ребенка от школы до дома, - дополнила Батика Пайдина. Координатор проекта "Безопасные дороги Западно-Казахстанской области" Сергей Дякону отметил, что стратегия будет основным документом для разработки всех политик в области безопасности дорожного движения. - К примеру, чтобы добиться уменьшения детской смертности на 50% до 2025 года, мы должны все вместе включить такие меры, которые позволят это осуществить. Изменить подход к обучению детей, дать им и учителям образовательные пакеты, проводить специальные мероприятия с полицией, изменять возле школ инфраструктуру. Стратегия будет комплексной и будет иметь четыре основных элемента, на которые мы будем обращать внимание. Первое - это безопасность на дорогах, а это означает, что дороги будут лучше, они будут строиться и ремонтироваться с учетом изменений, чтобы водители и другие участники дорожного движения допускали меньше ошибок. К примеру, взять дорогу Уральск-Аксай, мы знаем, что там происходит очень много аварий. И чтобы участники движения, которые идут по встречной полосе, не сталкивались лоб в лоб, нужно ее разделить, сделать обочину, чтобы люди не улетали в кювет. Если правильно залатать яму, если сделать разметку и освещение, все это даст результат, - отметил Сергей Дякону. - Второй момент - скорость. В ЗКО возле школ, больниц и жилых кварталов нет специализированных зон с уменьшением скорости, хотя во всем мире есть. Третье - безопасный транспорт. Вопрос такой: "Как допускаются люди к управлению транспортными средствами, как они получают права и насколько честно они знают правила ПДД, как допускаются водители автобусов, которые перевозят людей, проходят ли они проверку по утрам на наличие алкоголя в организме, проверяют ли свои автобусы перед выездом на линию и многое другое". Четвертое - безопасность участников дорожного движения, где нужно комплексно подходить к каждому участнику. Будем проводить компании для информирования населения и периодически делать тренинги для учителей, родителей и детей. Самое важное в этой стратегии 2020-2025 - результат, который позволит снизить смертность в том числе и детей. К слову, Багдат Агзбаев предложил работать в этом направлении, для уменьшения количества ДТП на дорогах области.