По приблизительным подсчетам, стоимость дорожки составит 27 миллионов тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". скриншот В социальной сети Instagram появился видеоролик, где житель Уральска основатель бегового клуба uralskranners Асхат Рамазанов предложил местным жителям собрать денежные средства для создания новой беговой дорожки. - Все мы знаем, что у нас в городе недостаточно беговых площадок, и мы всегда ждем, что кто-то придет и за нас это сделает. Поэтому команда uralskranners объявляет сбор средств для постройки беговой площадки  на площади имени Первого Президента, так как в тех районах нет условий для качественного бега. Давайте сами создадим условия для себя и для наших детей, и ты делай свой вклад для развития своего города, - обратился к пользователям Асхат Рамазанов. Он рассказал, что сбор средств они ведут на карточку Каспий Голд участницы клуба uralskranners Жансаи Утегалиевой. - Все, кто желает может перечислить денежные средства на счет карты Каспий Голд Zhansaya Utegalieva - 5169 4931 0835 6901 или по номеру телефона +7 705 822 62 22. Сбор средств идет абсолютно прозрачно, все те, кто сомневаются, могут попросить распечатку или историю пополнения карты, которую Жансая предоставит. Карта была открыта только для сбора средств, то есть оплачивать или переводить с нее средства не будут, - сказал Асхат Рамазанов. - Сбор мы открыли 23 июня, уже удалось собрать более 350 тысяч тенге. Мужчина рассказал, как пришла эта идея. - Я просто считаю, что жители нашего города не должны ждать, пока власти создадут все условия, они могут активно сами воплощать в реальность свои проекты, например, таким образом, как делаем это мы. Однажды мне удалось собрать деньги на асфальт вокруг жилого дома. Почему бы не создать более масштабный проект. Мы решили пойти на такой шаг, пусть это амбициозно, но попробовать стоит. Приблизительно рассчитали стоимость беговой дорожки, она составила 27 миллионов тенге. Вчера встретились с акимом ЗКО Гали Искалиевым, он одобрил этот проект, будем его теперь реализовывать, - дополнил активист.

