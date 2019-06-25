Государственные служащие Атырауской области, подведомственные организации местных исполнительных органов переведут однодневный заработок в помощь жителям города Арыс Туркестанской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе акима Атырауской области сообщили, что это гражданский долг каждого казахстанца - поддержать соотечественников в нелегкое для них время. - Трагедия, произошедшая в Арыси, никого не оставила равнодушным. В этот сложный для страны период мы призываем всех объединиться и оказать посильную помощь, - подчеркнули в пресс-службе акима области. Кроме того, в Атырауском филиале партии «Nur Otan» открыт пункт приема помощи жителям Арыси, пострадавшим при взрыве на военном складе в Туркестанской области. Предметы первой необходимости для отправки нуждающимся принимаются по адресу: г.Атырау, ул.Айтеке би, 79а, здание партии «Nur Otan». Дополнительную информацию можно получить, позвонив по телефонам: +7​ 775​ 000 2885 Ринат, +7​ 775​ 363 7848 Динара. Напомним, утром 24 июня в воинской части в Арыси прогремел взрыв. Вслед за этим начались взрывы боеприпасов в воинкой части. Жителей близлежащих населенных пунктов было решено эвакуировать. Погибли два человека.