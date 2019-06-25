Первая гуманитарная помощь будет отправлена пострадавшим от взрывов в воинской части в Туркестанской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 25 июня, из Уральска в город Арысь будут отправлены три большегруза с гуманитарной помощью. Как сообщили в управлении предпринимательства ЗКО, в составе груза предметы первой необходимости, продукты питания и строительные материалы.
– Сегодня из Уральска отправляется первая партия гуманитарной помощи пострадавшим от чрезвычайной ситуации в городе Арысь. С помощью предпринимателей области нам удалось собрать четыре тонны муки, пять тонн макаронных изделий, подсолнечное масло, две тонны куриного мяса, соль, сахар, детская одежда, предметы гигиены, строительные материалы и две тонны консервных изделий, - рассказал руководитель отдела предпринимательства г. Уральск Мейрам Кабдыгалиев.
Стоит отметить, что в Уральске работают три пункта приема гуманитарной помощи. В областном акимате призвали жителей региона принять участие в акции и оказать посильную помощь жителям города Арысь.
– Жители Западно-Казахстанской области сопереживают жителям города Арысь, которые оказались в эпицентре чрезвычайных событий. Сбор гуманитарной помощи продолжается, в городе работают три пункта приема продуктов питания и вещей первой необходимости, - в здании партии "Нур Отан", во Дворце молодежи и школьников и в молодежном ресурсном центре по проспекту Назарбаева. От имени областного акимата прошу предпринимателей, руководителей крупных предприятий и простых гражданам принять участие в благотворительной акции. Кроме этого, госслужащие области и ряд учреждений в добровольном порядке отправят однодневный заработок пострадавшим от взрывов на территории воинской части в городе Арысь, - рассказал заместитель акима области Габидолла Оспанкулов.
Напомним, 24 июня на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрыв боеприпасов
. В течение всего дня в городе были слышны взрывы, жителей города Арысь эвакуировали после взрыва на складских помещениях. В результате ЧС два человека погибл
и – один военнослужащий войсковой части и житель города Арысь. Двое находятся в реанимации и 34 человека госпитализированы, 12 гражданам оказана медпомощь без госпитализации.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА