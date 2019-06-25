Одной из первых жилье по госпрограмме "Әскери баспана" получила военнослужащая воинской части 5517 Гульмира Курманиязова. Как рассказала женщина, до этого им приходилось жить на съемных квартирах. – Как только мы услышали о старте этой программы, вместе с супругом приступили к поиску подходящей квартиры. 2 мая в банке начали прием документов, а 4 мая мы уже сдали все необходимые данные. Главное удобство данной программы - это низкие процентные ставки и возможность покупки жилья на вторичном рынке, так как первичный рынок нам пока не по карману. 15% первоначального взноса также является плюсом, ведь не все могут собрать 50% сразу. На военной службе я нахожусь более 13 лет, супруг не является военнослужащим. По долгу службы перевелась из Актюбинской области, и мы с супругом решили купить жилье в Уральске. Воспитываем двоих детей. Очень рады, что для нас создаются такие условия, - рассказала Гульмира Курманиязова. Поздравить новоселов приехало руководство воинской части, а также представители банка. По словам директора ЗКОФ "Жилстройсбербанк" Диаса Рахымхана, в нашем регионе банком рассматривались более 100 заявок на приобретение жилья от военнослужащих, из них 80 уже одобрены, 20 заявок находятся на стадии рассмотрения. – 2 мая в стране стартовала обновленная военная программа кредитования "Әскери баспана". В прошлом году был первый этап данного кредитования, в этом году начался уже второй этап. Его разработали и запустили для того, чтобы поддержать защитников Родины и помочь им в короткие сроки приобрести собственное жилье по оптимальным условиям. Специально для этого Жилстройсбербанк в прошлом году выделил 98 млрд тенге. Из них 48 млрд тенге - это собственные средства банка, а 50 млрд тенге - заемные средства. Средняя сумма займа у военнослужащих Казахстана 15 млн тенге, а в ЗКО - 9,5 млн тенге. Для того чтобы принять участие в госпрограмме, достаточно самому найти подходящую жилплощадь и обратиться в банк. При этом ограничений по выбору нет. Можно приобрести квартиру на первичном рынке, участвовать в долевом строительстве или выбрать жилье на вторичном рынке. Кроме этого, можно купить частный дом с участком. Получатели жилищных выплат могут взять кредит на покупку жилья по ставке 8% годовых при наличии минимального первоначального взноса в размере 15% от суммы займа. Третий этап реализации жилищной программы стартует уже в 2020 году, - сообщил Диас Рахымхан.