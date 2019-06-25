Для участия в государственной программе подали заявки более 100 военнослужащих ЗКО, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Одной из первых жилье по госпрограмме "Әскери баспана" получила военнослужащая воинской части 5517 Гульмира Курманиязова. Как рассказала женщина, до этого им приходилось жить на съемных квартирах.
– Как только мы услышали о старте этой программы, вместе с супругом приступили к поиску подходящей квартиры. 2 мая в банке начали прием документов, а 4 мая мы уже сдали все необходимые данные. Главное удобство данной программы - это низкие процентные ставки и возможность покупки жилья на вторичном рынке, так как первичный рынок нам пока не по карману. 15% первоначального взноса также является плюсом, ведь не все могут собрать 50% сразу. На военной службе я нахожусь более 13 лет, супруг не является военнослужащим. По долгу службы перевелась из Актюбинской области, и мы с супругом решили купить жилье в Уральске. Воспитываем двоих детей. Очень рады, что для нас создаются такие условия, - рассказала Гульмира Курманиязова.
Поздравить новоселов приехало руководство воинской части, а также представители банка. По словам директора ЗКОФ "Жилстройсбербанк" Диаса Рахымхана, в нашем регионе банком рассматривались более 100 заявок на приобретение жилья от военнослужащих, из них 80 уже одобрены, 20 заявок находятся на стадии рассмотрения.
– 2 мая в стране стартовала обновленная военная программа кредитования "Әскери баспана". В прошлом году был первый этап данного кредитования, в этом году начался уже второй этап. Его разработали и запустили для того, чтобы поддержать защитников Родины и помочь им в короткие сроки приобрести собственное жилье по оптимальным условиям. Специально для этого Жилстройсбербанк в прошлом году выделил 98 млрд тенге. Из них 48 млрд тенге - это собственные средства банка, а 50 млрд тенге - заемные средства. Средняя сумма займа у военнослужащих Казахстана 15 млн тенге, а в ЗКО - 9,5 млн тенге. Для того чтобы принять участие в госпрограмме, достаточно самому найти подходящую жилплощадь и обратиться в банк. При этом ограничений по выбору нет. Можно приобрести квартиру на первичном рынке, участвовать в долевом строительстве или выбрать жилье на вторичном рынке. Кроме этого, можно купить частный дом с участком. Получатели жилищных выплат могут взять кредит на покупку жилья по ставке 8% годовых при наличии минимального первоначального взноса в размере 15% от суммы займа. Третий этап реализации жилищной программы стартует уже в 2020 году, - сообщил Диас Рахымхан.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!