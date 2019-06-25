Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе проведения налоговой проверки деятельности индивидуального предпринимателя управлением гоударственных доходов по Исатайскому району Атырауской области был установлен факт приобретения и хранения алкогольной продукции в магазине. Спиртное было в большом количестве и без сопроводительных накладных. Уже на суде предпринимательница признала вину. Постановлением Исатайского районного суда Атырауской области правонарушительница признана виновной по п.7 ч.3 ст.282 КоАП Республики Казахстан "Нарушение законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции". Ей назначен административный штраф - 132 562 тенге с конфискацией алкогольной продукции.