Первая трагедия произошла в районе Байтерек, вторая - в городе Уральск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ДЧС ЗКО, утром 22 июня в Январцевском сельском округе района Байтерек на реке Ембулатовка утонул 55-летний мужчина. – Мужчина утонул во время купания в неположенном месте в состоянии алкогольного опьянения. Тело было найдено утром 23 июня. На месте работали четыре спасателя, одно плавсредство и одна единица техники. Второй случай произошел 23 июня на реке Чаган в садовом обществе Вишенка-3 в городе Уральск. 53-летний мужчина утонул также во время купания в неположенном месте. Тело было обнаружено вечером того же дня. Поисками мужчины занимались пять спасателей, - сообщили в ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что с начала купального сезона уже утонули 20 человек. Из них в городе Уральск погибли восемь человек, в Акжайыкском районе – пять, в районе Байтерек – пять человек, в Каратобинском районе – один, в Сырымском районе погиб один человек. Среди утонувших четверо детей. – Гибель детей на водоемах происходит во многом из-за халатности старших и взрослых. В большинстве дети, оставшись без присмотра взрослых, отправляются на водоемы самостоятельно, и когда происходит трагедия, иногда рядом не оказывается взрослого, который смог бы помочь. Однако беды можно избежать, если соблюдать элементарные правила поведения на воде. Не становитесь жертвой из-за пренебрежения правилам безопасности на воде, - сообщили спасатели.  