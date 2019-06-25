Во время рейда "Допинг" полицейские выявили факты нарушения учета, хранения, использования и отпуска наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и ядовитых веществ на предприятиях, в лабораториях, медицинских учреждениях и других хозяйствующих субъектах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Были проверены лечебно–профилактические учреждения, промышленные предприятия и складские помещения. Изъято 120 таблеток наркотических перепаратов, 24 ампулы психотропных веществ, хранение и учет которых осуществлялись с грубым нарушением действующего законодательства, - сообщили полицейские. По их сведениям, по итогам рейда были привлечены к административной ответственности 6 лиц по ст.426 "Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники" и 427 КоАП РК "Нарушение требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров". - Кроме того, выявлены нарушения в сфере оборота наркотических перепаратов в одной из поликлиник города Атырау. Собранные материалы переданы в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по Атырауской области для принятия мер, - подчеркнули в департаменте. На сегодняшний день в Атырауской области имеются 32 объекта здравоохранения, 24 промышленных предприятия, использующие прекурсоры. Лина ОЙЛОВА