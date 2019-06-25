Свой однодневный заработок перечислят сотрудники акимата ЗКО, акимата Уральска, департамента полиции ЗКО, а также ТОО "Батыс су арнасы", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В рамках республиканской акции «Арыс біз біргеміз!» сотрудники акимата ЗКО, сотрудники акимата города Уральска и акиматов всех районов ЗКО перечислят в фонд пострадавших однодневную заработную плату для оказания помощи жителям города Арысь Туркестанской области.
- Призываем всех горожан, молодёжь, волонтёров откликнуться и оказать помощь пострадавшим. Наши соотечественники нуждаются в нашей поддержке. Пункты оказания гуманитарной помощи по городу Уральск расположены по следующим адресам: пр. Н.Назарбаева 188, 1 этаж, 101 кабинет; Кадыр Мырза Али 18, 3 этаж, коворкинг-центр «Бастау» и ул.Ж.Молдагалиева 19,1 этаж, 109 кабинет, - призвал к помощи аким города Уральск Мурат Мукаев на своей странице в Facebook.
Стоит отметить, что 900 сотрудников ТОО "Батыс су арнасы" тоже решили помочь и сделать перечисления.
Также в пресс-службе МВД Республики Казахстан сообщили, что полицейские страны также перечислят однодневный заработок жителям Арыся.
- Инициативу главы МВД Ерлана Тургумбаева о помощи пострадавшим от событий в городе Арысь поддержали сотрудники органов внутренних дел страны. Личным составом министерства внутренних дел и его подразделений будет перечислена однодневная заработную плату в фонд помощи пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия в городе, - пояснили в ведомстве.
В департаменте полиции ЗКО рассказали, что инициативу главы МВД Ерлана Тургумбаева поддержали и полицейские ЗКО.
- Более 2 тысяч сотрудников департамента полиции ЗКО также перечислят свой однодневный заработок в фонд помощи пострадавшим, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
Напомним, 24 июня на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрыв боеприпасов
. В течение всего дня в городе были слышны взрывы, жителей города Арысь эвакуировали после взрыва на складских помещениях. В результате ЧС два человека погибл
и – один военнослужащий войсковой части и житель города Арысь. Двое находятся в реанимации и 34 человека госпитализированы, 12 гражданам оказана медпомощь без госпитализации. 25 июня, из Уральска в город Арысь
будут отправлены три большегруза с гуманитарной помощью. Как сообщили в управлении предпринимательства ЗКО, в составе груза предметы первой необходимости, продукты питания и строительные материалы.
