Гуманитарную помощь собрали в рамках акции "Арыс, біз біргеміз", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в региональной службе коммуникаций Атырауской области, в Атырау собрано 20 тонн гуманитарного груза он включает в себя продукты питания, средства личной гигиены и предметы первой необходимости. Как сообщил директор ТЦ «Дина» Нурлан Тауекел, первый гуманитарный груз из нефтяного региона отправят сегодня, 25 июня. В его сборе приняло участие более 100 предпринимателей, арендующих помещения у торгового центра. – Акимат Атырауской области в лице главы региона Нурлана Ногаева призвал поддержать пострадавших в результате ЧП в городе Арысь и оказать возможную помощь жителям. Мы решили откликнуться и принять участие в общеказахстанской акции "Арыс, біз біргеміз". Благодаря этому удалось собрать 20 тонн необходимого груза. Сейчас мы занимаемся его погрузкой, и в ближайшее время гуманитарная помощь будет отправлена по назначению. Везем самое нужное. Помимо этого, люди переводят деньги на банковский счёт, опубликованный в СМИ, – сказал директор ТЦ «Дина» Нурлан Тауекел. Напомним, утром 24 июня в городе Арысь прогремели звуки мощных взрывов, которые произошли на территории воинской части. На одном из складов произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Всех жителей города эвакуировали в ближайшие населенные пункты.