23 июня министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев объехал актюбинские реки, побывал на Актюбинском водохранилище, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Напомним, с весны на 8 реках Актобе реализуют план по расширению русел. Тяжелой техникой на берегах уничтожают деревья, чтобы их расширить. В результате засыпало родники, которыми питались реки, уровень воды упал, дачи и села остались без полива. Проект, реализуемый по заказу городского отдела ЖКХ, жители называют варварским, и переживают, что это приведет к экологическому бедствию. Он обошелся бюджету в сумму около 7 млрд тенге. Актюбинцы стали собирать подписи под петицией президенту страны, проблему рек активно обсуждают в СМИ и в соцсети. Депутат облмаслихата Марат Итегулов на недавней сессии предложил за катастрофу призвать к ответу бывшее руководство области. По поручению главы государства Токаева в Актобе прибыл министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев. 23 июня он объехал актюбинские реки, побывал на Актюбинском водохранилище. Главный инженер алматинской компании «Антарес-Платинум», который разрабатывал проект, Еркин Тажгалиев объяснил министру, что воды на реках нет не из-за расширения русел, а из-за того, что зимой не было осадков. Однако общественники другого мнения, по их словам, технология, которую применяют подрядчики, «убивает» речки. Они «цветут», в них гибнет рыба, не хватает воды для полива. Объехав реки, министр экологии сообщил, что работы на них временно приостановят. Специалисты будут решать, что делать с проектом дальше. Они будут работать открыто. Азамат АКЫЛ