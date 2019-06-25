На сегодняшний день этот показатель является самым высоким в области, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в управлении образования ЗКО, в области школу окончили 5032 ученика, из которых 3892  сдавали единое национальное тестирование. - С 21 по 24 июня во всех районах нашей области прошло единое национальное тестирование. В нем участвовали 2763 выпускника сельских школ. Самые высокие балы набрали два выпускника из Каратобинского и Казталовского районов. Они набрали по 133 балла, - сообщили управлении образования. Что касается города, то в первый день ЕНТ в нем участвовали 1150 выпускников городских школ. По городу самый высокий показатель - это 132 балла, самый низкий - 12 баллов. Напомним, в ЗКО с 21 по 26 июня в 9 пунктах нашей области - в Акжайыкском, Бурлинском, Жангалинском, Жанибекском, Казталовском, Каратюбинском, Сырымском районах, а также в ЗКГУ имени М.Утемисова и в ЗКАТУ имени Жангир хана проходит единое национальное тестирование. В городе тестирование проходит в два потока - 24 и 26 июня.