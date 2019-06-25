Два большегруза с продуктами питания и детской одеждой отправились в путь сегодня, 25 июня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал исполняющий обязанности руководителя управления предпринимательства ЗКО Бакдаулет Ибраимов, с помощью предпринимателей города удалось собрать около 30 тонн продуктов питания и вещей первой необходимости.
– Сегодня из Уральска отправляется первая партия гуманитарной помощи пострадавшим от чрезвычайной ситуации в городе Арысь. В составе груза 13 тонн макаронных изделий, 5 тонн муки первого и высшего сортов, 2,5 тонны подсолнечного масла, 1,6 тонны консервной продукции, 2 тонны кондитерских изделий, детское питание, соки, 400 литров жидкого мыла, подгузники для малышей, 500 килограммов колбасных изделий и столько же куриного мяса. Кроме этого, руководство ТОО "Уральский трансформаторный завод" закупило детскую одежду и обувь для ста детей в возрасте от 1 до 15 лет, - рассказал Бакдаулет Ибраимов.
Стоит отметить, что после ЧП в Туркестанской области ряд государственных служащих, членов партии "Нур Отан" и неправительственных организаций перечислять свой однодневный заработок в помощь жителям города Арысь.
– Сейчас все граждане Республики Казахстан помогают жителям города Арысь, которые пострадали от взрывов в воинской части. Западно-Казахстанская область не исключение. Со вчерашнего дня горожане собирают гуманитарную помощь и при партии "Нур Отан" был открыт пункт сбора помощи. Сейчас мы отправляем первую партию. Кроме этого, члены областной партии, преподаватели вузов, сотрудники областного акимата, неправительственные организации, а также просто рядовые граждане на добровольной основе перечислили однодневный заработок жителям Арыси. Каждый помогает чем может. Отрадно, что в такие трудные минуты казахстанцы объединяются и поддерживают друг друга. Все мы помним, когда в 2011 году во время паводка в нашей области со всех уголков нашей страны прибывала помощь. Желаем жителям города Арысь благополучия и мирного неба над головой, - рассказал первый заместитель председателя Западно-Казахстанского областного филиала партии «Нур Отан» Серик Сулеймен.
Напомним, утром 24 июня в городе Арысь прогремели звуки мощных взрывов
, которые произошли на территории воинской части. На одном из складов произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Всех жителей города эвакуировали в ближайшие населенные пункты.
