Победитель кубка футбольной лиги "JASTAR" будет определен 6 июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал организатор футбольной лиги "JASTAR" Жандос Сунгатов, при поддержке управления молодежной политики уже второй год подряд проводится футбольная лига "JASTAR". - Основной целью является пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. А также увеличить количество молодых людей, занимающихся ежедневным футболом в нашем регионе. В этом году в лиге принимают участие 20 команд. Среди них сельская молодежь, молодежь с нарушением слуха. Первые игры начались 18 мая. Стоит отметить, что в играх лиги участвуют опытные судьи, которых утвердила Ассоциация футзала Западно-Казахстанской области. Все игры проходят на стадионе "Жастар" при поддержке управления спорта ЗКО. В настоящее время групповой этап лиги завершен, и восемь из двадцати команд вышли в плей-офф. Кубок футбольной лиги "JASTAR" пройдет в честь Дня столицы страны - города Нур-Султан. Победитель будет определен 6 июля. На сегодняшний день на кубковые игры зарегистрировались 11 команд. Регистрация продлится до 27 июня. Главный приз составляет 100 тысяч тенге, - пояснил Жандос Сунгатов. После чего, Жандос Сунгатов рассказал, что после окончания кубковой игры плей-офф лиги продолжатся. - Из оставшихся восемь команд определят лучших. Общий призовой фонд футбольной лиги "JASTAR" составит 300 тысяч тенге. А для того чтобы улучшить качество игры и придать мотивации, лучший игрок каждой игры определяется после каждого матча и получит специальные призы. если вы хотите насладится футболом лиги "JASTAR" , приезжайте каждую субботу и воскресенье на стадион "Жастар". Наши игроки покажут вам пример увлекательных игр, - дополнил Жандос Сунгатов.