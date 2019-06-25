ДТП произошло 25 июня на трассе Актобе-Орск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено очевидцами Как сообщили очевидцы аварии, на трассе столкнулись "КамАЗ" и пассажирский автобус №29, который направлялся в посёлок Пригородный. Как сообщили на станции скорой медицинской помощи, один человек погиб на месте, еще 12 человек получили травмы различной тяжести. Среди пострадавших трое детей. - Серьезные травмы получили два пассажира. У женщины сотрясение мозга и перелом ребер, у мужчины травмы передней брюшной стенки, остальных после осмотра отпустили домой, - сообщили врачи. Между тем в ТОО "Автопарк" сообщили, что водитель за рулём автобуса был трезв и являлся одним из опытных работников автопарка. На месте аварии работают сотрудники полиции и скорой медицинской помощи. Другие подробности ДТП выясняются.  