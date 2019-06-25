 Выставлена на продажу раритетная ГАЗ 3110 "Волга" черного цвета в г. Костанай. фото wroom.ru. Машина более 20 лет стояла в гараже, в чехле, в заводской упаковке, даже целлофан не сняли. Ежегодно проводилась консервация автомобиля. Т.е. поддерживалось технически исправное состояние, обеспечивающее длительную сохранность с дальнейшей эксплуатацией. Транспорт перед этим обязательно тщательно вымывается, в том числе днище, и просушивается. фото wroom.ru. «В 1998 году мой брат, лейтенант российской армии, погиб при прохождении службы на Курилах. В качестве компенсации нашей семье выдали эту "Волгу". Нужды в авто не было, но его решено было сохранить как память…» - передает слова владельца wroom.ru. Пробег ГАЗа - всего 3000 км. Седан уже не выпускается с 2005 года  