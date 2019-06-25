Число погибших в результате взрыва в Арыси увеличилось до двух, сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на заседании Правительства. - В результате ЧС два человека погибли – это один военнослужащий войсковой части и один житель города Арысь. Двое находятся в реанимации и 34 человека госпитализированы, 12 гражданам оказана медпомощь без госпитализации, – сообщил министр. Замглавы МВД Юрий Ильин уточнил, что житель Арыси погиб из-за того, что снаряд попал в автомобиль. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Тело второго погибшего, военнослужащего, обнаружили недалеко от войсковой части во время проведения поисковых работ. В Арыси патрулируют 75 нарядов полиции. Уже задержаны три человека, которые разбили стёкла в магазине и совершили кражу из жилого дома. Ведётся досмотр въезжающих и выезжающих автотранспортных средств, сообщил Ерлан Тургумбаев. По горячей линии поступило свыше 11 тысяч звонков. - В настоящее время в виду разлёта взрывов снарядов затрудняется тушение пожаров на самих складах войсковой части. Поэтому из города были эвакуированы фактически около 41 тысячи граждан, из них 39 тысяч выехали самостоятельно, 2 815 человек были эвакуированы. В городе работает 23 пожарных расчёта, были локализованы пожары в 19 жилых домах, девяти хозпостройках, а также 14 природных возгораний – это в степи загорелась трава, – сообщил министр. В МВД подчеркнули, что на данных складах находились различные боеприпасы для сухопутных войск. - Это артиллерийские боеприпасы и система залпового огня ракетных установок. Никаких радиоактивных или химических веществ на данных складах не располагалось. Никакой угрозы для населения и области на сегодняшний день нет. Были подняты беспилотные летательные аппараты Министерством обороны. На месте пожара в некоторых местах ещё продолжается тление. Существуют отдельные угрозы, поэтому тушение будет вестись специальной бронированной техникой, которая имеется у Министерства обороны, – сказал Юрий Ильин. Ерлан Тургумбаев добавил, что все дети, эвакуированные из города Арысь, переданы родителям. - Все дети из детских садов были эвакуированы и те дети, которые находились у родственников, их родители тоже найдены, все переданы родителям. Практически на сегодняшний день жалоб, заявлений нет, – сказал министр. Вместе с тем, по последним данным Министерства образования и науки, 15 детей, эвакуированных из Арыси, пока не переданы родителям. - Я разговаривал с заместителем акима области, он доложил, что подразделение, в том числе и наше Министерство внутренних дел, вместе с акиматом размещали фотографии на сайтах, в том числе акимата Туркестанской области, Шымкента. В общей сложности было около 19 обращений, последние трое детей, которые являлись годовалыми, были преданы родителям где-то около 00.30 ночи. На сегодняшний день, по имеющейся информации, все дети найдены, все находятся с родителями, – добавил Юрий Ильин. Премьер-министр РК Аскар Мамин отметил, что Арысь восстановят в кратчайшие сроки. - Согласно поручению Президента, будет оценён ущерб, нанесённый жилью, социальным, инфраструктурным объектам, будут выделены средства для восстановительных работ. Со стороны Правительства будет оказана помощь. Мы восстановим Арысь в кратчайшие сроки. Предлагаю последовать примеру партии "Нур Отан" по сбору средств, – сказал Аскар Мамин. 24 июня на складском помещении воинской части №44856 прогремели взрывы и начался пожар. Власти Туркестанской области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и начали эвакуацию населения Арыси.