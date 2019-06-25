Конечно, их не много, но они есть по миру. Все знают, что есть такие пляжи, где … ну вы знаете. А есть еще такие …рестораны! Сюда необходимо заходить обнаженными! Вот например: O'naturel в Париже Приходите, в гардеробе сдаете все вещи, все полностью, в том числе телефоны и все с помощью чего возможно сделать фото.  А потом проходите в зал, где кушаете. И все так сидят Единственная поблажка -  по желанию женщины могут оставить туфли. Всем выдаются тапочки - и вперед, к поеданию ресторанных изысков. Работает ресторан вторник - суббота, с 19:30 до 23:00. Т.е. в нем можно только поужинать. Это - ресторан с улицы. Всё закрыто плотной тканью. Это – защита от зевак. С частной жизнью в Европе очень строго, именно поэтому всё делается так, чтобы эта экзотика осталась только в стенах ресторана. Официанты, кстати, здесь одеты - требование французского законодательства. Цены сравнительно не дорогие, все таки это ресторан. Закуска или десерт - 13 евро. Основное блюдо - 32 евро. Стулья в чехлах, которые меняются после каждого клиента. Столики без перегородок, так что всем всё видно. Но от внешнего мира вы скрыты. Если в Париже пускают всех, в Японии с этим строже и попасть может совсем не каждый. Amrita - Токио Возраст посетителя - не младше 18 и не старше 60 лет. На теле не должно быть татуировок и... ожирения. Идеальный вес посетителя высчитывается по следующей формуле: "Рост - 110". Вы не пройдете, если ваш вес отличается от этой цифры больше, чем на 15 кг. Но! Если вы внешне красивы, но немного превышаете в весе, могут пропустить, но это - на усмотрение администрации. Каждый случай рассматривается индивидуально. Также никаких фото и видео и нельзя прикасаться к другим посетителям руками! Цена обеда 130 -260 долларов Но, от таких жестких требований пришлось отказаться и сейчас замеры по весу отменили. Возраст посещения теперь от 20 лет до 120, в остальном все осталось по прежнему.  