На не маленькую пару оборачивались прохожие, но влюбленные не обращали внимание, на окружающих и вообще никогда не испытывали комплексов по поводу своих фигур. Когда Денни познакомился с девушкой Лесли, все у них было хорошо, а их вес на двоих составлял чуть меньше 350 кг! Это не помешало им быть самыми счастливыми в день свадьбы. После заключения брака ничего не изменилось. Любимые жареная курица с картошкой, гамбургеры и сладкая газировка. И о спортзале речи не шло. Хоть и небольшая прогулка вызывала сильнейшую одышку. Все поменялось в момент, когда муж и жена решили родить ребенка. Забеременеть не получалось, врачи сказали: лишний вес сильно влияет на здоровье. С этого началась новая жизнь Лесли и Денни. Они пообещали друг другу, что сделают все, что бы стать родителями. Без диетологов и тренера, просто сами начали изучать все что связано со здоровым образом жизни. Сначала отказались от жирной пищи и готовить еду с низким количеством калорий. И это было вдвойне тяжело, поскольку, раньше девушка вообще не подходила к плите. Всю еду они заказывали домой, или ели в кафе быстрого питания. Теперь в меню была только лёгкая еда, а дома всегда были фрукты. Далее - спортзал. А это было уже морально тяжело. Но упорство и труд все перетрут и результат не заставил себя ждать. Уже через пару месяцев результат превзошел ожидания. А сейчас вообще выше всяких похвал. Сами супруги вспоминают: было очень тяжело, помогла поддержка друг-друга и огромный стимул – рождение ребенка. Лесли навсегда забыла о своих 220 кг! Теперь она весит 82 кг. Вес Денни – вместо 128 - стал 85. У пары пока малыша, но они продолжают идти к своей цели, сбрасывая лишние кг. Пожелаем им удачи!  