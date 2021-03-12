В ЗКО разрешили увеличить количество детей в группах детских садов

В постановление главного санврача ЗКО от 8 февраля 2021 года внесены изменения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно внесенным изменениям, в дежурных группах детских дошкольных организаций теперь допускается не более 25 детей при соблюдении требований ПГГСВ РК №67. Кроме того, саунам разрешено работать с заполняемостью не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв. м на 1 посетителя с приостановлением функционирования в воскресные дни. SPA-центрам и бассейнам также разрешено работать с заполняемость не более 50% от вместимости