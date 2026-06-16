В 2026 году запланирована реконструкция 1 113 километров электрических сетей и двух подстанций.

На брифинге в РСК руководитель управления энергетики и ЖКХ ЗКО Беймбет Мусин рассказал о текущем состоянии энергетической отрасли региона и планах по её развитию.

По его словам, сегодня потребление электроэнергии в области составляет 286 МВт. При этом собственные электростанции региона вырабатывают 217 МВт. Таким образом, дефицит мощности составляет около 68 МВт, который покрывается за счёт поставок электроэнергии из Единой электроэнергетической системы Казахстана.

Эксплуатацией сетей занимается Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания. В настоящее время свободная мощность подстанций области составляет 315,5 МВт. Из них 110 МВт приходится на Уральск и 205,5 МВт - на районы области. Общая протяжённость электрических сетей превышает 21 тысячу километров. Однако уровень их износа по итогам 2025 года достиг 75,4 %, что остаётся одной из главных проблем отрасли.

- За последние три года в рамках модернизации и строительства электрических сетей было реализовано 20 проектов общей стоимостью 19,7 миллиарда тенге. В их числе реконструировано 328 километров электросетей, построен 71 километр новых сетей и две подстанции мощностью 50 МВт - "Акжайык" и "Жулдыз". Это, в свою очередь, позволило обеспечить бесперебойное и стабильное электроснабжение жителей региона, - сообщил Мусин.

Кроме того, за счёт собственных средств электросетевой компании отремонтировано 6 886 километров линий электропередачи, 60 подстанций и 799 трансформаторных подстанций. На Уральской ТЭЦ проведён капитальный ремонт турбоагрегата № 1 мощностью 12 МВт. Благодаря этому общая мощность станции увеличилась до 60,5 МВт.

Для снижения износа сетей и повышения надёжности электроснабжения в рамках национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального сектора" в регионе продолжается реализация крупных проектов.

Сейчас ведётся реконструкция 501 километра электрических сетей в рамках трёх проектов общей стоимостью 10 миллиардов тенге. Работы по установке опор и монтажу линий выполнены на 78%.

- В текущем году запланирована реализация семи проектов общей стоимостью 16,5 миллиарда тенге, предусматривающих реконструкцию 1 113 километров электрических сетей и двух подстанций. На реализацию указанных проектов предусмотрено финансирование в объёме 4,7 миллиарда тенге, что составляет 30% от общей стоимости, - отметил Беймбет Мусин.

В селе Онеге Жанибекского района реализуется проект гибридной электростанции мощностью 4,9 МВт. Она будет сочетать солнечную генерацию и газопоршневую установку. Стоимость проекта составляет 2,5 миллиарда тенге. Новая станция обеспечит надёжное электроснабжение населённого пункта, расположенного в приграничной зоне.

Кроме того, в индустриальной зоне строится газотурбинная электростанция мощностью 26 МВт стоимостью 2,1 миллиарда тенге. Реализация проекта позволит привлечь дополнительные инвестиции и увеличить налоговые поступления в бюджет.

В рамках модернизации Уральской ТЭЦ также запланировано строительство газотурбинной установки мощностью 50 МВт и обновление основного оборудования станции. Это позволит увеличить выработку электроэнергии и повысить надёжность работы объекта. Завершить проект планируется в 2029 году.

Ещё один крупный проект реализует ТОО "Батыс Пауэр". Предприятие планирует увеличить установленную мощность электростанции до 414 МВт. После завершения проекта энергетический потенциал области значительно возрастёт. Окончание работ намечено на 2030 год.

Напомним, что в Уральске началось строительство первой ВЭС. Строить её будет компания из Китая. Согласно плану, на территории Свистун-горы будет установлено шесть ветровых установок. Реализацией проекта займётся китайская компания Green Energy Industrial Company Central Asia. Общий объём инвестиций составит 21 миллиард тенге.