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Социум

В ЗКО родители не хотят отпускать детей на учебу в Египет

Даже несмотря на то, что их дети поступают на грант и их поддерживает управление по делам религий области, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта Muftyat.kz По словам руководителя управления по делам религий ЗКО Саялбека ГИЗЗАТОВА, в 2017 году из нашей области 30 человек сдали документы в Египетский университет Исламской культуры «Нур-Мүбарак». - По результатам экзаменов 17 человек получили грант. Также в настоящее время по гранту акима области обучаются 3 студента. Общее количество студентов от области, которые сейчас учатся в «Нур-Мубарак» - 40 человек, - рас
Дана Рахметова
В ЗКО родители не хотят отпускать детей на учебу в Египет
Даже несмотря на то, что их дети поступают на грант и их поддерживает управление по делам религий области, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта Muftyat.kz По словам руководителя управления по делам религий ЗКО Саялбека ГИЗЗАТОВА, в 2017 году из нашей области 30 человек сдали документы в Египетский университет Исламской культуры «Нур-Мүбарак». - По результатам экзаменов 17 человек получили грант. Также в настоящее время по гранту акима области обучаются 3 студента. Общее количество студентов от области, которые сейчас учатся в «Нур-Мубарак» - 40 человек, - рассказал руководитель управления. Саялбек ГИЗЗАТОВ пожаловался на отсутсвие поддержки со стороны населения в подготовке местных кадров - многие родители не хотят отпускать детей на учебуза рубеж. - В нашей сфере имеются и актуальные проблемы. Первое - нет достаточной поддержки со стороны населения в подготовке местных кадров. В частности, в 2017 году в университет исламской культуры «Нур-Мубарак» из 30 абитуриентов только 19 сдали экзамены. Родители 11 абитуриентов были против и не отпустили своих детей на обучение. Населению мы напоминаем о том, что специальности «Религиоведение», «Исламоведение» внесены в перечень специальностей министерства образования и науки РК. Поэтому бояться не стоит, - подчеркнул руководитель управления по делам религий.  
управление по делам религий

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