В ЗКО родители не хотят отпускать детей на учебу в Египет

Даже несмотря на то, что их дети поступают на грант и их поддерживает управление по делам религий области, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта Muftyat.kz По словам руководителя управления по делам религий ЗКО Саялбека ГИЗЗАТОВА, в 2017 году из нашей области 30 человек сдали документы в Египетский университет Исламской культуры «Нур-Мүбарак». - По результатам экзаменов 17 человек получили грант. Также в настоящее время по гранту акима области обучаются 3 студента. Общее количество студентов от области, которые сейчас учатся в «Нур-Мубарак» - 40 человек, - рас