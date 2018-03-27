В ЗКО сайгаки гибнут от голода

Причиной гибели стала наледь на снегу, из-за которой молодняк не может добывать корм, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Кайрата КАТЕШЕВА, 21-22 марта в районе села Чапаево Акжайыкского района сложились неблагоприятные погодные условия для сайгаков. - Из-за резкой оттепели, а потом понижения температуры образовалась толстая корочка льда на снегу, и молодые особи сайгаков не смогли добывать корм из под снега. За два дня погибли семь голов молодняка. Два охотничьих