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Происшествия Социум

В ЗКО сайгаки гибнут от голода

Причиной гибели стала наледь на снегу, из-за которой молодняк не может добывать корм, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Кайрата КАТЕШЕВА, 21-22 марта в районе села Чапаево Акжайыкского района сложились неблагоприятные погодные условия для сайгаков. - Из-за резкой оттепели, а потом понижения температуры образовалась толстая корочка льда на снегу, и молодые особи сайгаков не смогли добывать корм из под снега. За два дня погибли семь голов молодняка. Два охотничьих
Кристина Кобина
В ЗКО сайгаки гибнут от голода
Причиной гибели стала наледь на снегу, из-за которой молодняк не может добывать корм, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Кайрата КАТЕШЕВА, 21-22 марта в районе села Чапаево Акжайыкского района сложились неблагоприятные погодные условия для сайгаков. - Из-за резкой оттепели, а потом понижения температуры образовалась толстая корочка льда на снегу, и молодые особи сайгаков не смогли добывать корм из под снега. За два дня погибли семь голов молодняка. Два охотничьих хозяйства держат на контроле этот вопрос. Егеря контролируют ситуацию, пробовали давать сено, но сайгаки не подходят. Также местами были прорублены тропы до камышей, чтобы ослабленные сайгаки смогли добраться до подножного корма, - пояснил Кайрат КАТЕШЕВ. - Сейчас особи находятся в камышах и там же питаются. Стоит отметить, что всего по области насчитывается около 100 тысяч сайгаков. В основном они обитают в Бокейординском, Казталовском и Жангалинском районах.
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