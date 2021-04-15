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Социум

В ЗКО сельчанин три года развращал малолетнюю падчерицу: директор школы, в которой училась девочка, предстала перед судом

Дело в отношении Ларисы Кожахметовой будут рассматривать в Жангалинском районном суде, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Уголовное дело поступило в суд 7 апреля этого года. Директора Жангалинской школы-гимназии Ларису Кожахметову обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 434 УК РК "Недонесение о преступлении". Дело рассматривает судья Ильяс Иргебаев. Речь идет о преступлении, которое совершил житель Жангалинского района Жаксыбай Султанов. Он в течение трех лет развращал падчерицу. В 2020 году мужчину осудили и приговорили к 20 год
Арайлым Усербаева
В ЗКО сельчанин три года развращал малолетнюю падчерицу: директор школы, в которой училась девочка, предстала перед судом
Дело в отношении Ларисы Кожахметовой будут рассматривать в Жангалинском районном суде, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В ЗКО сельчанин три года развращал малолетнюю падчерицу: директор школы, в которой училась девочка, предстанет перед судом
В ЗКО сельчанин три года развращал малолетнюю падчерицу: директор школы, в которой училась девочка, предстанет перед судом
Иллюстративное фото из архива "МГ" Уголовное дело поступило в суд 7 апреля этого года. Директора Жангалинской школы-гимназии Ларису Кожахметову обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 434 УК РК "Недонесение о преступлении". Дело рассматривает судья Ильяс Иргебаев. Речь идет о преступлении, которое совершил житель Жангалинского района Жаксыбай Султанов. Он в течение трех лет развращал падчерицу. В 2020 году мужчину осудили и приговорили к 20 годам лишения свободы. Следствие утверждает, что учителя девочки знали об этой истории и умышленно не стали обращаться в правоохранительные органы. В итоге, на директора школы-гимназии Ларису Кожахметову завели уголовное дело, а остальные отделались строгим выговором со стороны районного отдела образования. Главные судебные разбирательства назначены на 16 апреля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
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