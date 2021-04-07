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Социум

В ЗКО сельчанин три года развращал малолетнюю падчерицу: директора школы привлекают к ответственности

Женщину отстранили от занимаемой должности и посадили под домашний арест, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" обратились родственники и адвокат директора Жангалинской школы-гимназии Ларисы Кожахметовой. Женщину подозревают в том, что она знала о ситуации, которая произошла с ученицей ее школы. Речь идет о 12-летней девочке (на момент преступления ей было 10 лет), которую в течение трех лет развращал отчим. В 2019 году жителя Жангалинского района Жаксыбая Султанова заподозрили в действиях сексуального характера в отношении падчерицы, а
Арайлым Усербаева
В ЗКО сельчанин три года развращал малолетнюю падчерицу: директора школы привлекают к ответственности
Женщину отстранили от занимаемой должности и посадили под домашний арест, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В ЗКО сельчанин три года развращал малолетнюю падчерицу: директора школы привлекут к ответственности
В ЗКО сельчанин три года развращал малолетнюю падчерицу: директора школы привлекут к ответственности
Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" обратились родственники и адвокат директора Жангалинской школы-гимназии Ларисы Кожахметовой. Женщину подозревают в том, что она знала о ситуации, которая произошла с ученицей ее школы. Речь идет о 12-летней девочке (на момент преступления ей было 10 лет), которую в течение трех лет развращал отчим. В 2019 году жителя Жангалинского района Жаксыбая Султанова заподозрили в действиях сексуального характера в отношении падчерицы, а в 2020 году осудили на 20 лет лишения свободы. Однако история на этом не закончилась. Оказалось, что директора школы-гимназии, в которой училась девочка, тоже хотят привлечь к уголовной ответственности. Следствие утверждает, что педагоги знали об этой истории и умышленно не стали обращаться в правоохранительные органы. По словам адвоката подозреваемой Айслу Биялиевой, такая участь может настигнуть каждого педагога. – Ларису Кожахметову хотят привлечь к ответственности за преступление, которое было совершено вне школы, во время каникул. В ходе следствия девочка рассказала, что в апреле 2019 года она рассказала учителям Жангалинской школы-гимназии о домогательствах со стороны сожителя своей матери. Полицейские допросили мою подзащитную и еще четверых работников школы. Они полностью опровергли слова девочки. Свои показания педагоги школы-гимназии подтвердили и в суде. Только по показаниям девочки Жаксыбая Султанова осудили к 22 годам лишения свободы, одновременно судья вынес постановление о проведении проверки в отношении педагогов Жангалинской школы-гимназии, заподозрив их в укрывательстве и недонесении, - рассказала Айслу Биялиева. Позже, по словам адвоката, Лариса Кожахметова, трое педагогов, а также руководитель крестьянского хозяйства со своей супругой (супруги Жумасалиховы - прим. автора), где работал отчим девочки, стали подозреваемыми. – Не выдержав психологического давления Лариса Кожахметова заболела, даже потеряла от стресса голос и была вынуждена лечиться в условиях стационара около месяца, а в это же время несколько учителей школы и супруги Жумасалиховы неоднократно вызывались в отдел полиции, где следователь Ислямов открыто говорил, что нужна только Кожахметова, обещая в случае дачи показаний против нее перевести их со статуса подозреваемых в свидетели. Давление оказывалось не только в отделе полиции, но и в прокуратуре через общественность, знакомых, родственников, учителей других школ, которыми говорилось о необходимости дачи показании против Ларисы Кожахметовой. В конце концов учителя были сломлены и изъявили желание давать «нужные» показания, уголовное преследование в отношении них было прекращено за отсутствием состава преступления, хотя ответственность всех подозреваемых перед законом одинакова, - говорит адвокат. Айслу Биялиева уверена, что в этом случае по закону должны отвечать все, либо никто. Сейчас, по словам адвоката, Лариса Кожахметова отстранена от занимаемой должности директора и находится под домашним арестом. – Это только некоторые моменты нарушения законности, на все ходатайства защитники получили отказ в удовлетворении без надлежащей правовой мотивации, адвокаты попробовали обжаловать действия следователя через прокуратуру и следственного судью Жангалинского района, но и это не принесло результатов. Приведу только один пример. Мы просили провести девочке судебно-психиатрическую и психолого-криминалистическую экспертизу, так как двое ее близких родственников страдают психическими отклонениями, но нам отказали. Была информация о том, что сама девочка из неполной семьи, у ее матери трое детей от разных отцов, постоянной работы и жилья у нее нет. Сама мать даже не посчитала нужным обратиться с заявлением в правоохранительные органы, заявление было написано дальней родственницей малолетней девочки. Почему не привлекается к ответственности мать, которая продолжала жить с сожителем даже после того, как узнала о произошедшем и поступления заявления в полицию? Сам Султанов был задержан спустя четыре месяца после возбуждения уголовного дела, - возмущается адвокат. Родственники и адвокаты Ларисы Кожахметовой уже обращались в различные органы с жалобой, но получили лишь отписки. – Мы не можем понять, если противоправные деяния со стороны Султанова продолжались в течение трех лет, из которых девочка проучилась в Жангалинской школе-гимназии всего восемь месяцев, то почему одна Кожахметова привлекается к уголовной ответственности? Почему органы следствия не дают оценку действиям работников других школ, в которых училась девочка. Лариса Кожахметова, имеющая 23 года педагогического стажа, ряд благодарственных писем, мать троих детей, живет в ожидании худшего - приговора суда, но не может понять, в чем она виновата до такой степени, что привлекается к уголовной ответственности. Получается, ни один педагог не застрахован от подобных неприятностей, когда одно слово ученика может поставить крест на всей ее жизни и лишить свободы на срок до шести лет, - заключили Айслу Биялиева. К слову, адвокаты направили запрос в управление образования ЗКО, где просили предоставить информацию о последствиях по аналогичным преступлениям и о том, какое наказание получили педагоги. Из ответа следует, что во всех случаях ограничились дисциплинарной ответственностью в виде выговора и не более, уголовному преследованию они не подвергались. Между тем в пресс-службе департамента полиции сообщили, что Лариса Кожахметова действительно санкцией суда находится под домашним арестом и отстранена от занимаемой должности. – Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 434 УК РК "Недонесение о преступлении". Уголовное дело вместе с обвинительным актом уже переданы в прокуратуру, - сообщили в полиции. Известный правозащитник, руководитель ЗКФ ОО "Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности" Павел Кочетков говорит, что в первую очередь за детей несут ответственность родители и близкие родственники ребенка. – Как могут учителя нести ответственность за то, что делается дома? Учительница же не должна каждый день спрашивать учеников, не домогается ли их кто-нибудь дома. Если бы это произошло в стенах школы и учителя это укрыли, то тут можно предъявлять такое обвинение. От адвокатов директора на мое имя поступила жалоба. Если по такому принципу подходить, то можно всех учителей, психологов, соцпедагогов пересажать. Я не знаю, для чего это делается, - отметил Павел Кочетков. В отделе образования Жангалинского района сообщили, что директор школы-гимназии Лариса Кожахметова отстранена от занимаемой должности. Кроме этого, еще ряд работников объекта образования получили дисциплинарное наказание. – Строгий выговор получили школьные психологи, педагог-организатор, социальный педагог, классный руководитель, заведующий интернатом и другие. Они продолжают работать. Сейчас ведутся следственные действия и другие данные мы вам предоставить не можем, - сообщила и.о. руководителя отдела образования Жангалинского района Акмарал Даркулова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
суд директор отчим домашний арест

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