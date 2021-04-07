В ЗКО сельчанин три года развращал малолетнюю падчерицу: директора школы привлекают к ответственности

Женщину отстранили от занимаемой должности и посадили под домашний арест, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" обратились родственники и адвокат директора Жангалинской школы-гимназии Ларисы Кожахметовой. Женщину подозревают в том, что она знала о ситуации, которая произошла с ученицей ее школы. Речь идет о 12-летней девочке (на момент преступления ей было 10 лет), которую в течение трех лет развращал отчим. В 2019 году жителя Жангалинского района Жаксыбая Султанова заподозрили в действиях сексуального характера в отношении падчерицы, а