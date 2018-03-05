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Происшествия Социум

В ЗКО сельчанина осудили за драку с соседом

Мужчину приговорили к 3,5 года ограничения свободы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, суд №2 Казталовского района рассмотрел уголовное дело в отношении жителя поселка, преданого суду по статье 106 ч. 1 УК РК - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". - В ходе судебного разбирательства выяснилось, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим соседом и в ходе ссоры ударил потерпевшего ножом в область груди и плеча, причинив ему тяжкие телесные повреждения, - пояснили в пр
gorod
В ЗКО сельчанина осудили за драку с соседом

Мужчину приговорили к 3,5 года ограничения свободы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, суд №2 Казталовского района рассмотрел уголовное дело в отношении жителя поселка, преданого суду по статье 106 ч. 1  УК РК - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". - В ходе судебного разбирательства выяснилось, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  поссорился со своим соседом и в ходе ссоры ударил потерпевшего ножом в область  груди  и плеча, причинив ему тяжкие телесные повреждения, - пояснили в пресс-службе областного суда.

В ходе судебного заседания между подсудимым и прокурором было заключено процессуальное соглашение.

Приговором суда сельчанин признан виновным и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

суд приговор

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