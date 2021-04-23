В ЗКО скончался депутат облмаслихата Катауолла Ашигалиев

Он был депутатом 5, 6 и 7 созывов маслихата ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что Катауолла Ашигалиев болел ковидной пневмонией, последние 4 дня был в реанимации областной многопрофильной больницы. Умер ночью 23 апреля. Катауолла Миралиевич Ашигалиев родился 26 февраля 1948 года. Работа в автотранспортной сфере. 1986-1992 гг. - заместитель председателя горисполкома Уральска. Курировал предприятия жизнеобеспечения областного центра, занимался его благоустройством; 1993-1994 гг. - аким города Уральск; с 19