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Социум

В ЗКО скончался депутат облмаслихата Катауолла Ашигалиев

Он был депутатом 5, 6 и 7 созывов маслихата ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что Катауолла Ашигалиев болел ковидной пневмонией, последние 4 дня был в реанимации областной многопрофильной больницы. Умер ночью 23 апреля. Катауолла Миралиевич Ашигалиев родился 26 февраля 1948 года. Работа в автотранспортной сфере. 1986-1992 гг. - заместитель председателя горисполкома Уральска. Курировал предприятия жизнеобеспечения областного центра, занимался его благоустройством; 1993-1994 гг. - аким города Уральск; с 19
Дана Рахметова
В ЗКО скончался депутат облмаслихата Катауолла Ашигалиев
Он был депутатом 5, 6 и 7 созывов маслихата ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В ЗКО скончался депутат облмаслихата Катауолла Ашигалиев
В ЗКО скончался депутат облмаслихата Катауолла Ашигалиев
Фото из архива "МГ" В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что Катауолла Ашигалиев болел ковидной пневмонией, последние 4 дня был в реанимации областной многопрофильной больницы. Умер ночью 23 апреля. Катауолла Миралиевич Ашигалиев родился 26 февраля 1948 года. Работа в автотранспортной сфере. 1986-1992 гг. - заместитель председателя горисполкома Уральска. Курировал предприятия жизнеобеспечения областного центра, занимался его благоустройством; 1993-1994 гг. - аким города Уральск; с 1999 года - депутат областного маслихата Западно-Казахстанской области; в 1995 году организовал небольшое крестьянское хозяйство агрохолдинг «Акас»; в 2016 году вошёл в состав Республиканской земельной комиссии от Западно-Казахстанской области. Редакция газеты "Мой ГОРОД" приносит соболезнования родным и близким Катауоллы Миралиевича Ашигалиева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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