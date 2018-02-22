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Происшествия Социум

В ЗКО снизилось количество смертельных случаев на производстве

Об этом сообщил руководитель управления по охране труда Азамат АЙТУЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По сравнению с 2016 годом в ЗКО снизилось количество травматизма на производстве на 11%. По словам руководителя управления по охране труда Азамата АЙТУЕВА, в области ведется работа по созданию благоприятных условий труда. - По результатам проверки соблюдения правил безопасности и охраны труда было выявлено множество нарушений, из-за которых 237 работников были отстранены от работы, - пояснил Азамат АЙТУЕВ. - Благодаря принятым мерам нам удалось в
Дана Рахметова
В ЗКО снизилось количество смертельных случаев на производстве
Об этом сообщил руководитель управления по охране труда Азамат АЙТУЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По сравнению с 2016 годом в ЗКО снизилось количество травматизма на производстве на 11%. По словам руководителя управления по охране труда Азамата АЙТУЕВА, в области ведется работа по созданию благоприятных условий труда. - По результатам проверки соблюдения правил безопасности и охраны труда было выявлено множество нарушений, из-за которых 237 работников были отстранены от работы, - пояснил Азамат АЙТУЕВ. - Благодаря принятым мерам нам удалось в 2017 году снизить показатель смертельных случаев на 40%. Стоит отметить, что в ЗКО существует 130 производственных советов, которые следят за обеспечением охраны труда на производстве.
несчастный случай производство охрана труда

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