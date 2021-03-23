В ЗКО снизился суточный прирост заболевших COVID-19

За последние сутки в регионе выявлен 61 случай КВИ. Иллюстративное фото и архива "МГ" По информации межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1101 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Больше всего зараженных зарегистрировано в Алматы - 395, на втором месте Нур-Султан - 161, на третьем месте Алматинская область - 94 заболевших. В ЗКО выявлен 61 новый случай, а выздоровели за последние сутки 64 человека. Как отметили в министерстве здравоохранения РК, на 23 марта лечение от КВИ продолжают получать 21 888 человек, из ни