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Социум

В ЗКО снизился суточный прирост заболевших COVID-19

За последние сутки в регионе выявлен 61 случай КВИ. Иллюстративное фото и архива "МГ" По информации межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1101 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Больше всего зараженных зарегистрировано в Алматы - 395, на втором месте Нур-Султан - 161, на третьем месте Алматинская область - 94 заболевших. В ЗКО выявлен 61 новый случай, а выздоровели за последние сутки 64 человека. Как отметили в министерстве здравоохранения РК, на 23 марта лечение от КВИ продолжают получать 21 888 человек, из ни
Дана Рахметова
В ЗКО снизился суточный прирост заболевших COVID-19
За последние сутки в регионе выявлен 61 случай КВИ.
В ЗКО продолжает расти количество заболевших COVID-19
В ЗКО продолжает расти количество заболевших COVID-19
Иллюстративное фото и архива "МГ" По информации межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1101 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Больше всего зараженных зарегистрировано в Алматы - 395, на втором месте Нур-Султан - 161, на третьем месте Алматинская область - 94 заболевших. В ЗКО выявлен 61 новый случай, а выздоровели за последние сутки 64 человека. Как отметили в министерстве здравоохранения РК, на 23 марта лечение от КВИ продолжают получать 21 888 человек, из них в стационарах находится – 6 418 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 470 пациентов. Из числа заболевших коронавирусом (как с положительным, так и с отрицательным результатом ПЦР-теста) находятся: в тяжелом состоянии – 291 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 69 пациентов; на аппарате ИВЛ – 37 пациентов. Между тем ЗКО по-прежнему находится в "красной" зоне по темпам распространения КВИ. В регионе действует локдаун выходного дня. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
распространение коронавирус

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