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В областном центре в программу вошли восемь школ - №3, 6, 7, 13, 22, 23, 32 и 35.
Қазақстан Парламенті Сенаты жаңа Конституцияның қабылдануына байланысты рақымшылық туралы заңды екі оқылымда мақұлдады.
В Казахстане зафиксировано снижение стоимости более чем 660 наименований лекарственных препаратов, передает Мой Город со ссылкой на Liter.kz...
Четвероногого друга девушка назвала Орал.
Преподаватель кафедры «Искусство» Shakarim University, почетный профессор и отличник культуры Казахстана Кайрат Кабышев вошел в Мировую книг...
Глава государства подписал законы, меняющие структуру высшего представительного органа Казахстана. Документы также кардинально расширяют пол...
Сотрудники одной из шахт Южно-Жезказганского рудника обратились к руководству Группы компаний "Казахмыс" с рядом вопросов касатель...
В Красноярском крае конфликт из-за громко включенной музыки перерос в стрельбу, в результате которой один человек погиб, еще несколько получ...
Кездесу «Достық үйі» ғимаратында өтеді.