В фильме показано переселение жителей, новые дома и квартиры, а также рассказывается об их нуждах, мыслях и желаниях. Авторы фильма постарались развеять все мифы о "великом" переселении наших дней. Пока в соцсетях размещены только тизеры данного фильма. Скоро появится возможность раскрыть все детали переезда, получившие широкую огласку.

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