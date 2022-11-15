В ЗКО собаке оторвали лапу

- В итоге собаке оторвали лапу. Всё это происходило в Аксае в микрорайоне Кызылтал. Я тут же нашла ветеринара, машину и отправилась туда, потому что собака истекала кровью. Этот мужчина бил её арматурой по голове. Когда мы приехали, девушка, которая снимала всё это на видео, стояла на улице. Она рассказала, что мужчина ушёл, а она успела вызвать полицейских. Собака с такими травмами уйти далеко не могла, а этот мужчина говорит, что собака убежала, - рассказала Светлана.Зоозащитники искали животное около двух часов, но так и не нашли. Женщина склоняется к тому, что собаку забрал сам живодёр. Однако позже в сети появилось видео, где герой видеоролика объясняет всю ситуацию.
- Меня зовут Жарас, я живу в микрорайоне Кызылтал в Аксае. 14 ноября распространилось видео, где я якобы мучил собаку. В тот день около 14:00 я шёл домой по улице Шынгырлауская и услышал, как скулит собака. Остановил машину. Оказалось, что она попала в капкан. Пошёл домой, переоделся и вернулся к собаке. С собой взял железку на всякий случай. Я вытащил собаку, хотел освободить её, но один не смог, требовалась помощь. При себе у меня не было телефона. Собака сама мучилась и поэтому вела себя агрессивно. Далее я решил пойти к знакомому, который живёт по этой улице. Был вынужден тащить собаку, так как боялся, что она меня укусит, если я возьму её на руки. В этот момент из одного дома вышла женщина и молодой человек. Они спросили, почему я так поступаю, я попросил помощи у них, сказал, что нужно освободить собаку. Но они не послушали меня. Я пошёл дальше, дошел до дома друга и привязал её к газовой трубе, - рассказал в видеоролике мужчина.В департаменте полиции ЗКО отметили, что ведётся досудебное расследование по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными), по результатам которого будет принято законное решение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.