В ЗКО собаке оторвали лапу

Зоозащитники считают, что это сделал мужчина, который тащил животное по улице, передаёт портал «Мой ГОРОД». Скриншоты с видео Как рассказала зоозащитница из Аксая Светлана, 15 ноября ей на телефон прислали ужасающий видеоролик - мужчина тащит собаку за лапу, которая закреплена капканом. - В итоге собаке оторвали лапу. Всё это происходило в Аксае в микрорайоне Кызылтал. Я тут же нашла ветеринара, машину и отправилась туда, потому что собака истекала кровью. Этот мужчина бил её арматурой по голове. Когда мы приехали, девушка, которая снимала всё это на видео, стояла на улице. Она рассказала, что