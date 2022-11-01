Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В ЗКО сохраняется штормовое предупреждение

По данным «Казгидромета», второго ноября ночью и утром на севере ЗКО ожидаются гололёд и низовая метель. На большей части страны под влиянием атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды. В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит +2..+4 градусов, ночью похолодает до -1..+1. Ветер до 18 метров в секунду. В Атырау будет дождь. Днём будет +3..+5 градусов, ночью 0..-2 градусов. Ветер до 20 метров в секунду. В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер д0 14 метров в секунду. В Актау - дождь. Дн
Дана Рахметова
В ЗКО сохраняется штормовое предупреждение
По данным «Казгидромета», второго ноября ночью и утром на севере ЗКО ожидаются гололёд и низовая метель.
Сильнейший гололёд образовался в Уральске
Сильнейший гололёд образовался в Уральске
На большей части страны под влиянием атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды.
  • В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит +2..+4 градусов, ночью похолодает до -1..+1. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +3..+5 градусов, ночью 0..-2 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер д0 14 метров в секунду.
  • В Актау - дождь. Днём столбики термометра покажут +10..+12 градусов, ночью опустятся до +6..+8 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск Актобе Атырау ЗКО погода

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article