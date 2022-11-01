В ЗКО сохраняется штормовое предупреждение

По данным «Казгидромета», второго ноября ночью и утром на севере ЗКО ожидаются гололёд и низовая метель. На большей части страны под влиянием атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды. В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит +2..+4 градусов, ночью похолодает до -1..+1. Ветер до 18 метров в секунду. В Атырау будет дождь. Днём будет +3..+5 градусов, ночью 0..-2 градусов. Ветер до 20 метров в секунду. В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер д0 14 метров в секунду. В Актау - дождь. Дн