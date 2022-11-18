В ЗКО сохраняется штормовое предупреждение

По данным «Казгидромета», 19 ноября ночью и утром на севере и востоке ЗКО ожидаются туман и гололёд. По республике ожидаются туман, гололёд и усиление ветра. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +2..+4 градусов, ночью похолодает до 0..+2. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +7..+9 градусов, ночью +3..+5 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до +1..+3 градусов. Ночью похолодает до -2..-4 градусов. Ветер до 12 метров в секунду. В Актау - переменная облачност