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Социум

В ЗКО сохраняется штормовое предупреждение

По данным «Казгидромета», 19 ноября ночью и утром на севере и востоке ЗКО ожидаются туман и гололёд. По республике ожидаются туман, гололёд и усиление ветра. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +2..+4 градусов, ночью похолодает до 0..+2. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +7..+9 градусов, ночью +3..+5 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до +1..+3 градусов. Ночью похолодает до -2..-4 градусов. Ветер до 12 метров в секунду. В Актау - переменная облачност
Дана Рахметова
В ЗКО сохраняется штормовое предупреждение
По данным «Казгидромета», 19 ноября ночью и утром на севере и востоке ЗКО ожидаются туман и гололёд.
Бег с препятствиями: уральцы возмущены состоянием дорог и тротуаров
Бег с препятствиями: уральцы возмущены состоянием дорог и тротуаров
По республике ожидаются туман, гололёд и усиление ветра.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +2..+4 градусов, ночью похолодает до 0..+2. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +7..+9 градусов, ночью +3..+5 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до +1..+3 градусов. Ночью похолодает до -2..-4 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +11..+13 градусов, ночью опустятся до +5..+7 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
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Уральск Актобе Атырау ЗКО погода

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