Иллюстративное фото из архива "МГ" В Западно-Казахстанской области управлением здравоохранения совместно с разработчиками медицинской информационной системы «KazMedGIS» была реализована возможность проверки подлинности больничного листа посредством считывания информации с QR-кода, нанесённого на бланк. Код генерируется в медицинской информационной системе автоматически и размещается в верхнем левом углу документа. Чтобы проверить в мобильном приложении «k-vrachu. kz» больничный лист, необходимо выбрать услугу «Проверить документ» и навести камеру смартфона на QR-код больничного листа. Если больничный лист действительно выписан в медицинской организации, на экране смартфона отобразится его номер и серия, данные пациента и период освобождения. Если QR-код не «привязан» к пациенту, система сообщит:«QR-код не действителен». - Зашифровать информацию в QR-код без регистрации больничного листа в единой информационной системе невозможно. Таким образом, проблема поддельных больничных листов в области решена раз и навсегда, - заявил руководитель управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Нурданат Беркингали. Стоит отметить, что на данное изменение не было затрачено бюджетных средств, так как они были внесены в рамках договора на техническое сопровождение «KazMedGIS». К слову, в ЗКО более 30 тысяч человек пользуются мобильным приложением «k-vrachu. kz». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.