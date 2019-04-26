Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, за различные правонарушения в органы внутренних дел доставлено 1482 несовершеннолетних, из которых 1291 за совершение административных правонарушений. – В ходе проведенных мероприятий выявлено 78 фактов реализации алкогольной продукции лицам в возрасте до двадцати одного года и 23 факта продажи табачных изделий несовершеннолетним. Стоит отметить, что 75 предпринимателей и 112 родителей привлечены к административной ответственности за допущение нахождения несовершеннолетних в увеселительных заведениях в ночное время. А также, инспекторами ювенальной полиции пресечено свыше 3 тыс. административных правонарушений, более 1,5 тысяч родителей привлечены к административной ответственности за допущение нахождения несовершеннолетних в ночное время вне жилища без сопровождения родителей, - сообщили полицейские. В центр адаптации несовершеннолетних города Актобе помещено 83 несовершеннолетних. – Особая ответственность за воспитание детей возложено на родителей. Всего за три месяца текущего года за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей и ненадлежащий контроль за их образом жизни двое родителей лишены родительских прав и 46 родителей привлечены к административной ответственности. В целом в результате принятых мер по итогам 3 месяцев на территории области отмечено снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними на 25,5%, - рассказали в департаменте полиции. Между тем, на учет в органы внутренних дел поставлено 245 несовершеннолетних и 156 неблагополучных семей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.