Как сообщил коммерческий директор АО «Жайыктеплоэнерго» Вячеслав Солодилов, АО "Жайыктеплоэнерго" задолжало за газ 875 млн тенге. – У нас уже есть решение суда на 775 млн тенге, которое вступит в законную силу через 10 дней. В течение месяца мы должны погасить задолженность. В противном случае нам отключат газ, а мы в свою очередь не сможем обеспечить город горячей водой. В то же время долг населения перед нами составляет 667 млн тенге, различные предприятия нам должны 58 млн тенге. С 1 апреля 108 человек будут ходить к должникам и выбивать эти деньги. За вечер они собирают около 250-300 тысяч тенге. Это небольшие деньги, но таким образом мы уже собрали около 5 млн тенге, - сообщил Вячеслав Солодилов. По словам коммерческого директора, сотрудниками предприятия проводится работа с должниками, которым арестовывают имущество, ограничивают выезд за пределы страны, а также совместно с государственным кредитным бюро ограничивают выдачу потребительских кредитов. – Мы работает с 19 судебными исполнителями, на исполнении которых находится 125 млн тенге. Это 2675 потребителей. Кроме этого, огромную проблему составляют пустующие квартиры. Таких квартир у нас 324 по городу. Среди них есть жилища, в которых никто не живет в течение 20 лет. Мы их отапливаем, но за это нам никто не платит. Чтобы город не остался без горячей воды, мы должны собрать долги. Это не только проблема нашего предприятия, это проблема всех нас, - заявил Вячеслав Солодилов.