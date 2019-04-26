Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

26 апреля прошло внеочередное заседание совета по этике агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в ЗКО, на котором были рассмотрены дисциплинарные дела в отношении государственных служащих. Первым Совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело в отношении заместителя акима Жангалинского района Жандоса Нургожина, который использовал служебный автотранспорт в личных целях в нерабочее время. – Пользователь социальной сети Facebook опубликовал на своей странице пост, в котором говорится, что Жандос Нургожин пользуется служебным транспортом для личных целей в нерабочее время. На основании этого департаментом было проведено служебное расследование. Выяснилось, что замакима района в воскресенье, 7 апреля, поехал в баню на служебной машине. Это подтверждается видеокадрами, которые были сняты на месте, - сообщил главный специалист департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Думан Ерманов. Стоит отметить, что сам Жасулан Нургожин свой проступок признал. – То, что государственное имущество должно использоваться лишь в рабочих целях, давно известный факт. Тем более этот факт зарегистрирован вечером в воскресенье. Предлагаю направить рекомендацию о вынесении предупреждения о неполном служебном соответствии госслужащего на имя акима Жангалинского района, - пояснил председатель совета по этике Болат Исаков. Следующее дисциплинарное дело было рассмотрено в отношении руководителя отдела образования Жангалинского района Елжаса Кадырова. Как сообщил докладчик, госслужащий также использовал служебную машину в личных целях. – В социальных сетях появилось видео, на котором водитель на служебной машине забирал со школы супругу и дочь руководителя отдела образования. При этом Елжаса Кадырова рядом не было, - пояснил докладчик. Стоит отметить, что в отношении Кадырова уже применено наказание в виде строгого выговора. Сам госслужащий заявил, что в это время находился в командировке и об этом факте узнал только вечером того дня, после того как видео появилось в социальных сетях. – Вообще нужно устанавливать GPS-трекеры на все служебные машины, чтобы отслеживать их передвижение. То, что общественность реагирует на такие факты, хорошо, чтобы был общественный контроль. Кадыров уже получил строгий выговор от акима района. Предлагаю прекратить данное дисциплинарное дело в связи с применением наказания, - заявил Болат Исаков. Совет по этике также рассмотрел дело в отношении акима Шаганского сельского округа Теректинского района Жандоса Нигметова, который грубо разговаривал со своим подчиненным. – Департаментом было проведено служебное расследование в отношении Жандоса Нигметова. Так, 13 марта аким провел собрание с жителями сельского округа о паводковой ситуации. После окончания специалист сельского акимата попросил разрешения идти домой, на что аким ответил ему отказом в грубой форме. Однако через 10 минут все же разрешил своим подчиненным покинуть здание акимата, - сообщил докладчик. Сам Жандос Нигметов заявил, что данный случай произошел после тяжелого рабочего дня. – Собрание было сложным, присутствовали жители села, обсуждали паводковую ситуацию. Я сожалею, что так произошло. После жалобы специалиста акимата я попросил у него прощения и сейчас по-прежнему работаем в одной команде. Для меня это этот случай стал хорошим уроком, - отметил аким сельского округа. В отношении Жандоса Нигметова дело было прекращено. – Факт грубости был. Сотрудники это подтверждают. Поступила жалоба и он извинился перед специалистом. В связи с примирением сторон предлагаю прекратить данное дисциплинарное дело, - заявил Болат Исаков.