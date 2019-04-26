Люди не могут получить зарплату с 2016 года, когда завод обанкротился. Рабочие собрались в акимате, чтобы выразить свои возмущения. Управляющий, которого назначили, живет в Алматы, ему наши проблемы не понять. Никто их решать не собирается. В акимат приходим не первый раз, одни обещания, возмущались работники АЗНТ. Оралбай Елубайулы работник АЗНТ, ему исполнилось уже 70 лет. - Зубов нет, и я не могу их вставить. Сына единственного похоронил. Чтоб похоронить, 3 кредита взял, от пенсии остается всего 9 тысяч тенге, - чуть не плача говорит Оралбай Елубайулы. - Куда нам идти? Некоторые уже умерли, не дождавшись выплаты зарплаты. Завод неметаллических труб в 2018 году признан банкротом. С 2017 года перед 135 работниками долг по зарплате у предприятия 63 млн тенге. - 26 марта был первый аукцион. Торги не состоялись. Сейчас стоимость снизят на 20%, будет повторная продажа. Когда им выдадут зарплату, я сказать не могу, - сказал замруководителя управления по инспекции труда Бауыржан Уразалин. - Наши краны отдают в аренду, завод продолжает зарабатывать деньги, почему с нами не рассчитываются, - возмущалась Назипа Волочкрова. На встречу к рабочим пришел замакима области Кайрат Бекенов. Он объяснил, что облакимат ведет мониторинг по долгам. - Оценку имущества, которая принадлежит учредителям, провели, ее стоимость 1,4 млрд тенге. Его продадут, и закроют долги по заработной плате. Пока это имущество никто не купил, - сказал он.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.