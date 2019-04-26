Ученица 11 класса скончалась 25 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, школьница которая находилась в тяжелом состоянии после ДТП, умерла 25 апреля в 16.14. Напомним, в ЗКО шесть школьников пострадали в ДТП, которое произошло 20 апреля. За рулём авто находился ученик 11 класса поселка Жангала. В результате аварии медицинская помощь потребовалась девочке 2002 года рождения. Она была госпитализирована в Жангалинскую ЦРБ. Ночью из города была вызвана санавиация в составе нейрохирурга, хирурга, реаниматолога и ей была проведена операция. Состояние пострадавшей крайне тяжёлое. Все остальные ученики со ссадинами и ушибами были отправлены на амбулаторное лечение. В отделе образования Жангалинского района рассказали, что все школьники, попавшие в ДТП, кроме ученицы, которая находится в тяжелом состоянии, начали посещать занятия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.