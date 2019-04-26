Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ ЗКО Беимбет Мусин в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций. - ТОО "Батыс Энергоресурсы" снизил тариф на 10%, с 10,33 тенге до 9,3 тенге. АО "Жайыктеплоэнерго" снизил тариф по тепловой энергии в пределах 10,3% - с 4039,56 тенге до 3625,35 тенге, - пояснил Мусин. - Кроме того, были снижены тарифы в ГКП "Аксайжылкуат" на водоснабжение - 3%, канализационные стоки - 4%, тепло - 13,3%. ТОО "Батыс су арнасы" снизил тариф для населения также на 10%, в том числе по водоснабжению с 44,64 до 40,18 тенге и водоотведению с 46,49 тенге до 41,84 тенге. На ТБО для физических лиц ТОО "Орал Таза Сервис" снизил тариф на 10%, с 215 до 193 тенге. Напомним, первый президент Республики Казахстан на заседании Совета безопасности по снижению тарифов на коммунальные услуги заявил, что в стране необходимо снизить тарифы на коммунальные услуги. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.